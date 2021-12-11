“المنفي” يبحث مع عضو مجلس النواب عن طبرق متطلبات المدينة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم السبت، مع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق “الصالحين عبد النبي”.

تناول الاجتماع مناقشة وضع العاملين بمحطة تحلية مياه البحر بطبرق، وكذلك العوائق التي تواجههم، حيث وجه المنفي تعليماته لوزير الموارد المائية، ووزير المالية، بضرورة صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.

كما تطرق أيضاً إلى العراقيل التي تواجه محطة تحلية المرصص المراد إنشاءها في منطقة المرصص، وكذلك محطة تحلية خليج البمبة، والعراقيل التي تواجه مشروع النهر الصناعي أجدابيا طبرق.

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