وزير الاقتصاد والتجارة يشير إلى أن الوزارة قامت بدعم عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة للأشخاص ذوي الهمم

تم مساء اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 م بمقر صندوق التضامن الاجتماعي توقيع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى التعاون والشراكة بين وزرات الاقتصاد والتجارة ة، التعليم العالي والبحث العلمي ، الشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم ، التعليم التقني والفني ، الهيئة العامة للمعلومات في تفعيل إدارات ومكاتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة بكافة القطاعات وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفير فرص عمل بمختلف المجالات ودعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية لذوي الإعاقة.

ومن جهة أكد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” على أهمية الاتفاقية والعمل بها في اندماج الأشخاص ذوي الهمم وسط فئات المجتمع ومنحهم الفرص في إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية، وكذلك المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة للأشخاص ذوي الهمم من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وبالشراكة مع جهات ذات العلاقة،مضيفاً أنها ستعمل مع كافة الوزرات والهيئات المختصة على تفعيل الاتفاقية بالشكل المطلوب وفق خطة عمل مشتركة.

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