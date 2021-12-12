«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 12 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5976 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2017 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1024 دينار، والليرة التركية 0.3313 دينار، والدولار الكندي 3.6139 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2255 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2517 دينار، والدينار التونسي 1.5983 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4971 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 2021/12/12

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021: