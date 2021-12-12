الارصاد: طقس متقلب وانخفاض للحرارة وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 12/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط امطار متفرقة على المناطق الساحلية هذا اليوم ويوم الغد خاصة على مناطق الخليج والشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة العظمى هذا اليوم على أغلب المناطق ما بين (15 – 22) مْ ، و ما بين (10 – 13) مْ على المناطق الجبلية.

والله اعلم.