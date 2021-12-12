موظفو الكهرباء في سبها يُطالبون بزيادة مرتباتهم

أصدر عدد من موظفي وعمال الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية سبها، بياناً طالبوا فيه بزيادة مرتباتهم أُسوة بباقي القطاعات في الدولة.

وطالب البيان بتفعيل التأمين الصحي، وصرف مستحقات موظفي الشركة في سبها، المتراكمة منذ سنة 2018، وتوفير معدات السلامة المهنية، للعاملين وتفعيل قرار علاوة التمييز وفق ما جاء في قرار رئاسة الوزراء.

وحمّل البيان المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية للمسؤولين، عمّا ستؤول عليه أوضاع قطاع الكهرباء في إشارة إلى تصعيد مُحتمل، وحذّر المسؤولين من التعرض للموظفين.

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