انطلاق “مؤتمر الاقتصاد” حول تداعيات كورونا على قطاع الأعمال

انطلقت أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الأكاديمي لدراسات الاقتصاد والأعمال، بعنوان قطاع الأعمال في ظل جائحة كورونا.

وتضمن المؤتمر الذي نظمته كلية الاقتصاد بجامعة مصراتة وبرعاية المنطقة الحرة مصراتة، نقاشات حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، إضافة لوضع لوائح وأسس تُقلل من تداعياتها على اقتصاد البلاد.

وتخلل المؤتمر عرضاً من قبل المنطقة الحرة مصراتة، حول تجربتها وكيف سيّرت عملها فترة الجائحة.

وشارك في المؤتمر مدير إدارة التسويق والإعلام بالمنطقة الحرة مصراتة علاء الدين رمضان، إضافة لأساتذة المال والاقتصاد بالجامعات ومهتمين بالشأن الاقتصادي.

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