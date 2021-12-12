اقتصاد

محطات الوقود تغلق أبوابها في طبرق

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبّب اعتصام سائقي شاحنات الوقود بمدينة طبرق في إرباك عملية تزويد المواطنين بالوقود، حيث أقفلت إحدى المحطات بالمدينة أبوابها أمام المواطنين بعد أن فرغت خزاناتها من الوقود.

 

وأكد مسؤول محطة البنزين 008 بالمدينة، رافع السنوسي خلال حديثه لـ218، أن توقف تزويد المحطات بالبنزين سيكون له تداعيات وخيمة على المواطن والعاملين بالمحطة.

 

وكان سائقو الشحنات قد أعلنوا قبل أيام عن اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، مطالبين بسداد أجورهم نقداً وتنفيذ قرار زيادتها بنسبة 30 في المائة، أسوة بباقي المناطق في المنطقة الغربية.

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قناة 218 الليبية

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