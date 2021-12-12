محطات الوقود تغلق أبوابها في طبرق

تسبّب اعتصام سائقي شاحنات الوقود بمدينة طبرق في إرباك عملية تزويد المواطنين بالوقود، حيث أقفلت إحدى المحطات بالمدينة أبوابها أمام المواطنين بعد أن فرغت خزاناتها من الوقود.

وأكد مسؤول محطة البنزين 008 بالمدينة، رافع السنوسي خلال حديثه لـ218، أن توقف تزويد المحطات بالبنزين سيكون له تداعيات وخيمة على المواطن والعاملين بالمحطة.

وكان سائقو الشحنات قد أعلنوا قبل أيام عن اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، مطالبين بسداد أجورهم نقداً وتنفيذ قرار زيادتها بنسبة 30 في المائة، أسوة بباقي المناطق في المنطقة الغربية.

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