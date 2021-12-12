خاص.. المركزي يؤكد عمل فريق السيولة على تجهيز ارسال شحنات لكافة فروع المصارف

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية عمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على تجهيز ارسال شحنات سيولة لكافة فروع المصارف .

حيث كشف المصدر عن تسليم قسم إصدار غريان شحنة سيولة لفروع مصرف الجمهورية الجبل الغربي بقيمة 45 مليون دينار وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

حيث خصص منها لفرع مصرف الجمهورية غريان 10 مليون دينار وفرع الصيرفة الاسلامية غريان 7 مليون دينار وفرع القلعة 7 مليون و فرع القواسم 6 مليون وفرع مزدة 3 مليون وفرع الشقيقة 3 مليون و فرع الأصابعة 3 مليون وفرع القريات 3 مليون وفرع نسمة 3 مليون .

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