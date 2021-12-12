رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب يقوم بتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل والتأهيل في مجالات التعاون

قام رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه” بحضور مراسم توقيع روزنامة التدريب للعام 2022 لوزارة العمل والتأهيل، وحضر أيضاً مراسم التوقيع وزير العمل والتأهيل، وأمين رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالجانب التدريبي التأهيلي للكوادر الباحثة عن العمل.

كما قام “الفقيه” خلال مشاركته بالمراسم، بتوقيع اتفاقية مع الوزارة في مجالات تعاون، حيث تشمل الاستفادة من إمكانيات الطرفين وعقد وتنفيذ الأنشطة التدريبية والاستشارات والأبحاث في المجالات التي تهم الطرفين، وتبادل الخبراء والاستشاريين والمدربين في مختلف التخصصات في مجالات التدريب والاستشارات والتطوير المؤسسي.

وكذلك التعاون في تصميم وتنفيذ الأنشطة التدريبية المشتركة للمختصين في المجالات المختلفة، والمشاركة في تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والملتقيات والمنتديات الثقافية وحلقات النقاش المشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

شملت أيضاً التعاون في تنظيم المعارض والمحافل ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والمشاركة في إعداد وتنفيذ دراسات وأبحاث حول الموضوعات التي تحظى باهتمام أو تقع في نطاق مسؤولية الطرفين، وتقديم الدعم الاستشاري الذي يحتاجه كل من الطرفين، تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في تدريب العاملين في المجالات المختلفة وخاصة الحرفية.

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