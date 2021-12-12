اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الاحد 2021/12/12

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 2021/12/12:
الدولار الامريكي = 4.96 دينار
الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.95 دينار
الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.95 دينار
الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.06 دينار
الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.08 دينار
اليورو = 5.57 دينار
الجنية الاسترليني = 6.60 دينار
الدينار التونسي = 1.75 دينار
الجنية المصري = 0.32 دينار
سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 18=204 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 21=238 دينار للجرام
سعر الذهب الكسر عيار 24=272 دينار للجرام
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