اخر تحديث للأسعار في سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس اليوم الاحد 2021/12/12

فيما يلي اخر تحديث للاسعار في سوق المشير للعملات الاجنبية والذهب في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 2021/12/12:

الدولار الامريكي = 4.96 دينار

الدولار الامريكي حوالة تركيا =4.95 دينار

الدولار الامريكي حوالة دبي = 4.95 دينار

الدولار الامريكي بشيك التجارة والتنمية =5.06 دينار

الدولار الامريكي بشيك الوحدة =5.08 دينار

اليورو = 5.57 دينار

الجنية الاسترليني = 6.60 دينار

الدينار التونسي = 1.75 دينار

الجنية المصري = 0.32 دينار

سعر الذهب المسبوك =207 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18=204 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 21=238 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 24=272 دينار للجرام