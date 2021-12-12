القطراني يطلع على مطالب موظفي مكاتب وزارة الشباب بمدن برقة

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي اجتماعاً مع موظفي مكاتب وزارة الشباب ببرقة ، حيث جاء هذا اللقاء بناءً على طلب منهم لوضعه أمام المعاناة التي يعانونها بسبب الإقصاء والقرارات والتكليفات الغير مدروسة التي تقوم وزارة الشباب بإصدارها .

حيث عبّر الموظفين عن استيائهم من السياسة التي تتبعها الوزارة في معاملتهم والمتمثلة في عدم تفعيل ديوان الوزارة ببنغازي واعتماده كديوان لكافة مدن ومناطق إقليم برقة، والمتمثلة أيضاً في إصدار تكليفات تفتقر لأبسط المعايير الهدف منها إحداث فوضى وزرع الفتن وضرب النسيج الاجتماعي المتماسك بين أبناء برقة .

وتم كذلك وضع النائب في صورة كل ما يحدث في وزارة الشباب من عبث اتجاه مكاتبها في برقة، وطالب الحاضرون بضرورة أن تكون كافة الإجراءات الخاصة بالوزارة عن طريق “القطراني” كممثل لإقليم برقة في الحكومة وإنهم لن يعتدوا بأي إجراء ما لم يكن بالتنسيق من خلاله ، كما طالبوا أيضاً من النائب بضرورة تكليف شخص توافقي يتم الإجماع عليه وتسميته من خلالهم كرئيس لديوان وزارة الشباب ببرقة .

ومن جهته أوضح “القطراني” بأنه في وقت سابق وجه تعميمه الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2021 إلى كافة وزراء الحكومة والذي شدد فيه على ضرورة التنسيق المسبق معه قبل إحداث أي تغيير في المراكز الإدارية سواء كانت مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو دواوين وزارات أو مراقبات ، وهذا التعميم كان الهدف منه دراسة التكليفات والقرارات من جميع النواحي ولعل أهمها الناحية الاجتماعية نظراً لحساسية المنطقة وأن عدم التقيد بهذا التعميم قد يؤدي إلى فتن ومنازعات في غنىً عنها .

وفي الختام أكد النائب بأنه سيضع مطالب موظفي وزارة الشباب ببرقة موضع الاعتبار وسيعمل على تفعيل الديوان خاصة وأنه معني بشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهي شريحة الشباب التي يجب أن يكون لها دور أساسي في بناء ليبيا المستقبل .

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