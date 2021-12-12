الخليج العربي للنفط تنظم ورشة عمل “التخلص من حفر المياه المصاحبة للنفط بحقل النافورة”

قامت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد بتنظيم ورشة عمل برعاية إدارة الصحة والسلامة والبيئة، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة “رضا الكزة “ومنسق البيئة “عبدالسلام بوزريدة” ومدراء الإدارات ذات الاختصاص .

كما تم تقديم عرض فني متكامل لمعالجة المشكلة والحد والتقليل من تأثيراتها السلبية، حيث أكدت الدراسات المقدمة بأن هذا الأمر يتطلب تضافر وتكاثف جميع الإدارات ذات العلاقة لإتمام هذا العمل وإبداء الملاحظات من قبل الخبراء والمتخصصين من إدارات الصيانة والعمليات وهندسة الإنتاج والشؤون الفنية ومنطقة التعاقد91 والهندسة والانشاءات .

كذلك تم طرح العديد من الحلول الفنية التي ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد وصف العمل من اللجنة المختصة والذي سيتم إحالتها للمؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد تزويدها بكافة المعلومات الفنية .

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