العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهربائية مسافة 4800 متر بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك كهربائية مسافة 4800 متر، 450متر من خط مشروع الأغنام فرعية التخفيف بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، و750متر على خط البصير من المحطة المجرورة رقم 1، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 750متر من المحطة المجرورة رقم 1، بدائرة توزيع قصر بن عشير٠

كذلك سرقة أسلاك ضغط عالى مسافة 150متر من خط الرحاحلة فرعية النهر، نتج عنه فقد تغذية عدد 65محول هواذي، كما تم أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1200متر على خط النعم من خط محطة 30 بئرالدياب، بدائرة توزيع سيدي السائح التابعة لإدارة توزيع ترهونه.

أيضاً سرقة 1500متر، وكسر عدد 5اعمدة على خط غريان من 30 القواطع بدائرة توزيع السبيعة، الأمر الذي أدى إلى إنقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع بهذه المناطق.

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