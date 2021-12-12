السعودية تقر خامس أكبر ميزانية في تاريخها بحجم 955 مليار ريال

أقرت المملكة العربية السعودية -اليوم الأحد- ميزانيتها لعام 2022، والتي تتوقع إيرادات بــــــ 1045 مليار ريال، وإنفاق قيمته 955 مليار ريال- وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية

وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2022 بنحو 3.5 % “35 مليار ريال” عن موازنة 2021، البالغة 990 مليار ريال، التي كانت ثالث أضخم موازنة على الإطلاق.

وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 903 مليار ريال في 2022، أعلى من الإيرادات المقدرة عام 2021 بنحو 6.4 %، البالغة 849 مليار ريال، كما قدرت عجزا بنحو 52 مليار ريال، أقل 63 % “89 مليار ريال” عما كان مقدرا في 2021، البالغ 141 مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية هي خامس أضخم موازنة في تاريخ المملكة، فبحسب بيانات لوزارة المالية السعودية، فأن موازنة 2022، تعادل نحو 68 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.وتعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تذبذب أسعار النفط واستمرار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية