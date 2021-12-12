“صنع الله” يؤكد على استعداد المؤسسة للتعاون مع مستشفى العيون بطرابلس

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد مع المديرة العامة لمستشفى العيون بطرابلس “رانيا الخوجة”، وذلك لمناقشة إمكانية دعم المؤسسة للمستشفى ببعض الإمكانيات والمعدات التي يحتاجها لتقديم خدماته للمواطنين بشكل يومي وضمن برنامج توطين العلاج داخل ليبيا حسب ما أفادت به مديرة المستشفى.

كما قالت “الخوجة” أيضاً بأن هناك برنامج لقوافل طبية لغرض إجراء عمليات بمناطق الجنوب ويحتاج هذا البرنامج إلى دعم ونأمل أن تساهم المؤسسة في هذا البرنامج الإنساني الذي سيكون له أثر طيب ومردود كبير وسيخفف من معاناة مرضى العيون بمناطق الجنوب بشكل كبير.

وأكد “صنع الله ” على استعداد المؤسسة للتعاون وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة لتذليل الصعاب وحل بعض المختنقات باعتبار أهمية هذا المرفق والذي يقدم خدمات هامة للجميع في مجال العيون وكذلك المساهمة في دعم برنامج قوافل الجنوب الطبية المزمع تنفيذه بحسب ما متاح من إمكانيات .

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