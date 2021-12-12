وزير المواصلات يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني

أُقيم اليوم الأحد الثاني عشر من ديسمبر الجاري احتفال باليوم العالمي للطيران المدني، بحضور وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل “خالد السويسي” ورئيس مصلحة الطيران المدني “مصطفى عمار” ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” ورئيس نقابة النقل الجوي وعدد من مدراء الشركات والإدارات والمكاتب بالوزارة ومصلحة الطيران المدني وعدد من المتقاعدين بمصلحة الطيران المدني وعدد من أسر المتوفين .

حيث يهدف هذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف المساعدة في توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وأيضا إلى أهمية دور منظمة الطيران المدني الدولي الفريد في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية .

وبدوره شارك رئيس مصلحة الطيران المدني بإلقاء كلمة، حيث سرد فيها تاريخ تأسيس المنظمة وتاريخ انضمام ليبيا والأهداف ودور المنظمة في المنظومة العالمية للطيران .

وكانت الكلمة التالية لوزير المواصلات، حيث أثنى من خلالها على هذا المرفق الهام والقائمين عليه في وقتنا هذا، وأكد على أن حكومة الوحدة الوطنية أولت اهتمام كبير جداً بالمصلحة من خلال توفير الإمكانيات والمخصصات اللازمة لتوريد المعدات والمستلزمات الضرورية ،كذلك رأت الوزارة والحكومة ضرورة تأهيل ورفع كفاءة الموظفين وتدريبهم، ولتجديد رخص العمل للمهنيين والمتخصصين ، ولتطوير المرفق ولتقديم الخدمة الأفضل للمواطن ، كذلك وقعنا مذكرات تفاهم مع الجانب التركي والقطري والإماراتي ودول الجوار لتأهيل الطيران والمدني ولاستكمال المشاريع المتوفقة وكل ذلك دعم لحركة الملاحة الجوية بليبيا .

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