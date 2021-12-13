خلال حفل إطلاق روزنامة التدريب لسنة 2022.. “علي العابد ” يؤكد على أهمية التدريب والتأهيل كخياراً استراتيجياً بالنسبة لوزارة العمل

قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد، بإطلاق روزنامة التدريب لسنة 2022 م، وذلك بحضور وزير العمل والتأهيل « علي العابد» ، ووكيل شؤون الديوان «حسام المزوغي» ووكيل شؤون التأهيل «عبدالناصر العقيلي» ، و وكيل وزارة الرياضة «جمال أبونوارة» ووكيلي وزارة الشباب “أحمد الكاتب” «م. رندة غريب» وأمين عام مجلس الوزراء ولفيف من المسؤولين.

حيث استعرضت الوزارة خلال الحفل مراسم النشاطات والخطط التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام القادم والتي تتضمن تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل في مجال التدريب المهني بشتى أشكاله بالداخل والخارج ، بالإضافة إلى مبادرة التدريب المهني المتنقل من خلال ورش عمل تدريبية متنقلة تجوب كل المدن الليبية، كما سيتم تدريب أكثر من 130‪0 موظف على المستوى الوطني داخلياً وخارجياً، وكذلك ستبدأ اليوم بايفاد أكثر من 200‪ موظف من ديوان الوزارة والجهات التابعة ومكاتب العمل على مستوى ليبيا وفق الخطة المعدة لروزنامة التدريب، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تدريب لموظفي الجهات التابعة.

ومن جهة أكد “العابد” على أهمية التدريب والتأهيل كخياراً استراتيجياً بالنسبة لوزارة العمل، مشيراً إلى تطلّع الوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل والتطورات التي تحدث في مجالات العمل ودعمهم بالامكانيات المتوفرة لضمان إيجاد مصدر دخل مستقر لهم لحياة كريمة، بالإضافة إلى أن الوزارة تولي تدريب المرأة إهتماما كبيراً ، ومن هذا المنطلق كان التدريب المهني للمرأة عاملاً هاماً قد يساهم في سد الفجوة ما بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، حيث سيتم استهدافهم من خلال هذه الروزنامة بعدد من البرامج التدريبية.

واختتم قائلاً بأن الروزنامة تتضمن برامج التأهيل والتدريب لفئة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ستعمل البرامج على تأهيل هؤلاء الأفراد نفسياً واجتماعياً ووستخلق لهم استقلالا اقتصادياً بدل أن يكون عالة على غيرهم ويصبح إنساناً منتجاً ليس مستهلكاً ومصدراً للعطف والشفقة.

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