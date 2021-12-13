الكبير لبلومبيرغ: توحيد المركزي سيستغرق ستة أشهر

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إن عملية توحيد المصرف ستستغرق ستة أشهر يتم خلالها التغلب على جميع التحديات.

وأضاف الكبير لوكالة بلومبيرغ إنه لا يوجد عجز في الموازنة في ليبيا ولا عجز في الإنفاق الخاص مع ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي ،مؤكدا ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان لمواجهة زيادة الدين العام “270٪”من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الكبير إلى أن توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساعد في مراقبة سعر صرف الدينار بشكل أفضل وأكثر فاعلية ، بالإضافة إلى دعم السياسة المالية للحكومة كما أن توحيد البنك المركزي سيعزز اقتصاد البلاد وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الكبير إن قطاع النفط بالنسبة لنا فهو يشكل 95٪ من اقتصادنا ويساعد النفط المصدّر في دعم الاقتصاد والتغلب على المشكلات التي أوجدتها الحرب و فيروس كورونا .

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