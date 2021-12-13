ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 13 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6011 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1951 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0919 دينار، والليرة التركية 0.3304 دينار، والدولار الكندي 3.6161 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2265 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2527 دينار، والدينار التونسي 1.5995 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4978 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 2021/12/13

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021: