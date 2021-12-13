الارصاد: اجواء باردة وأمطار جيدة ورعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 13/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تكون الأجواء تميل للبرودة على معظم مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة مع سحب رعدية أحيانا على مناطق الجبل الاخضر واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر .

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا تتراوح مابين ( 15 –20 ) مْ، و لا تتجاوز ( 13 ) مْ على المناطق الجبلية. والله اعلم.