وزارة التخطيط تخصص أكثر من 100 مليون لمشروع المدينة الرياضية ببلدية بنغازي

اجتمع وزير التخطيط “فاخر بوفرنه” ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” مع رئيس شركة V-Consult الاستشاري لمشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية بنغازي “مانفرد اوسترفالد” والمديرة التنفيذية “كريستنا هاقن”، وبحضور عضو المجلس التسييري مسؤول ملف الرياضة بالبلدية “إدريس قدورة” ومدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” ومُمثل الشركة الليبية بمدينة بنغازي المُتعاقد معها “محمد الزواوي” .

هذا وتم مُناقشة تفعيل مشروع صيانة وتطوير المدينة الرياضية وتحديد خطوات فعلية لتفعيل المشروع خاصة أنه تم تخصيص أكثر من 100 مليون خلال هذا العام من قبل وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، بحيث يُمكن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمدينة الرياضية خاصة ملعب 28 مارس لكُرة القدم .

وفي الختام تم الاتفاق على أن يتم التنسيق مع الجهات المُتعاقدة على المشروع للبدء الفعلي في أعمال الدراسات الفنية وتقييم الوضع الحالي للمشروع مع الشركة الاستشارية الألمانية المسؤولة عن ذلك وبالتالي يتم البدء في تنفيذ استكمال المشروع في إطاره المُناسب.

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