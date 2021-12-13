السعودية.. توقعات بتحقيق إيرادات مالية تقدّر بـ 10 تريليونات ريال

من المتوقّع أن تحقق ميزانية المملكة السعودية العام المقبل فائضاً قدره 90 مليار ريال.

حيث توقّعت وزارة المالية السعودية، أن تصل إيرادات الدولة إلى أكثر من عشرة تريليونات ريال، بينما توقّعت أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال، مؤكدةً، في بيان حديث لها، أنها تهدف للاهتمام بقطاع الصحة والتنمية البشرية والتنوع الاقتصادي إضافةً إلى الاستدامة المالية.

كما قدّرت الوزارة أن تصل إيرادات الضرائب خلال العام المقبل لحوالي 283 مليار ريال، بينما تشير التوقّعات أن تصل إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى نحو 16 مليار ريال.

وتسعى الحكومة السعودية لتحقيق المزيد من التعافي الاقتصادي، عبر الحفاظ على المبادرات التي تبنّتها الأعوام الماضية، والتي تنعكس بشكل ايجابي على الميزانية واقتصاد البلاد.

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