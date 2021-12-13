ميناء الخُمس البحري يستقبل آلاف الأطنان من حبوب القمح

استقبل ميناء الخُمس البحري، عدة سفن تجارية محملة بآلاف الأطنان من حبوب القمح والشعير، وحاويات سلعٍ وبضائع متنوعة.

ونشرت الشركة الليبية للمواني، اليوم الاثنين، بيانات أوضحت وصول السفينة “جنوصويا”، التابعة للوكيل الملاحي دروب الأطلس، محملة بـ 17 ألف و500 طن من القمح، بالإضافة إلى وصول السفينة “ديب أس” التابعة للوكيل الملاحي الأفق اللامع، محملة بسبعة آلاف و500 طن من القمح، بإجمالي حمولة قدّرت بنحو 25 ألف طن من القمح، وصلت إلى ميناء الخُمس.

ووصلت السفينة” كوسوفاك”، التابعة للوكيل الملاحي “الدليل”، وعلى متنها قرابة مائة حاوية محملة بسلع وبضائع متنوعة، بحسب بيانات الشركة الليبية للمواني.

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