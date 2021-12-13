“العبار” يؤكد حرصه على أن تكون المؤسسة بعيدة عن جميع التجاذبات السياسية

قام وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار بالترحيب بإطلاق سراح عضو مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير يوم أمس الأحد .

كما أكد دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها ولكل العاملين في قطاع النفط بجميع المواقع النفطية وحرصه الدائم على أن تكون المؤسسة بعيدة كل البعد عن جميع التجاذبات السياسية والنئ بنفسها عن كل ذلك والاستمرار في عملها الفني المناط بها في المحافظة على سير عمليات إنتاج النفط واستدامته كونه المصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا، ومن هذا المنطلق يطالب العبار أن يتم تسييل مخصصات قطاع النفط بشكل مستمر وبدون توقف.

وأضاف مؤكداً على ما تم طلبه سابقاً بأن يتم استقطاع مخصصات قطاع النفط من الميزانية العامة للدولة في “الابان” وذلك لحساسية قطاع النفط وضمان استمرار عملياته بشكل سلس، وتفادي حدوث أي ذبذبة في العمليات الإنتاجية.

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