“الشنطي” يجتمع مع أعضاء لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة لبحث المشاكل التي تواجهها

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي اليوم الإثنين بمقر الهيئة اجتماعاً مع أعضاء لجنة تنظيم واستيعاب ودمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة، عمر الأسود، وعبد الحفيظ الأسود، والرسمى البشتي وعبد الله بيت المال.

حيث استمع الشنطي خلاله إلى نبذة عن أعمال اللجنة والعراقيل والمشاكل التي تقف حائلا دون استكمال عملية الدمج للقوة المساندة داخل مؤسسات الدولة.

وعقب هذا الاجتماع أكد لأعضاء اللجنة أنه يولي اهتماماً كبيراً وخاصة لإنهاء هذا الموضوع المهم والذي أهمل بشكل واضح من قبل مؤسسات الدولة.

أضاف الشنطي مؤكداً أنه سيتم إرسال دعوة حضور لجميع الوزارات المعنية بهذا الأمر خلال الأسبوع القادم بمقر هيئة الرقابة الإدارية لإنهاء ملف استيعاب ودمج القوة المساندة بشكل نهائي.

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