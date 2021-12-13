غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس توقع اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة غرب لندن

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بتوقيع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة غرب لندن، وذلك خلال الاجتماع الذي دار بينهما الخميس الماضي عن بعد عبر تطبيق “زوم” بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل ، ونائب رئيس لجنة الإدارة ناجي أبوجعلال، وعضو لجنة الإدارة أنور أبو ستة، ومدير عام الغرفة محمد دوزان، ومدير إدارة العلاقات بالغرفة طارق السموعي، إلى جانب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي عبدالله الفلاح، والمدير التنفيذي للمجلس العارف حسن القاجيجي، وعضوي لجنة إدارة المجلس عبدالفتاح غفار ، فيما مثل الجانب البريطاني كل من مديرة إدارة التجارة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا ليدي شيهان ، والمدير العام لمجلس الأعمال البريطاني الليبي روبين لامب ،ورئيس غرفة التجارة غرب لندن ألن ،وعضو مجلس إدارة بغرفة لندن.

حيث أكد الطرفان على استعداد الغرفتين للتعاون التام الذي يجب أن يتبلور في حزمة من النتائج الإيجابية خلال العام المقبل 2022م.

وبدوره أكد رئيس لجنة إدارة غرفة طرابلس على جدية العمل الثنائي في هذا الإطار من أجل اقتصاد واستثمار وتجارة ناجحة بين الدولتين، مشيراً إلى أنه من أهم بنود هذه الاتفاقية رغبة الطرفان للمضي قدما لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه.

ومن جهته أكد الممثل عن السفارة الليبية لدى المملكة البريطانية وليد معتوق ، على استعداد السفارة الليبية بلندن لمد يد العون لغرفة تجارة غرب لندن وغرفة تجارة طرابلس، بما يعزز الجهود المبذولة من طرفهما لفتح آفاق للتعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

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