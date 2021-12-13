خاص.. المركزي يؤكد تسليم قسم إصدار سبها سيولة بقيمة 40 مليون لفروع مصرف الجمهورية بالجنوب ..مع توضيح توزيعاتها

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم إصدار سبها شحنة سيولة لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الجنوبية بقيمة 40 مليون دينار وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.
حيث خصص منها لفرع مصرف الجمهورية القرضابية 7 مليون دينار وفرع سبها 7 مليون وفرع برقن 7 مليون وفرع تراغن 7 مليون وفرع أم الأرانب 5.5 مليون وفرع غدوة 3.5 مليون وفرع زويلة 3 مليون .
ويعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على تجهيز ارسال شحنات سيولة لكافة فروع المصارف .
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