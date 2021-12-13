“القطراني” يتابع مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز ببنغازي

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الإثنين، مع الفريق المختص بمتابعة مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط .

تناول الاجتماع مناقشة وإستعرض مراحل المشروع ومدى إنجازه، وحيث أكد على الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في إعداد التصاميم الهندسية الأولية ( FEED )، وكذلك الإنتهاء من إعداد مستندات العطاء شاملة مجال العمل والشروط العامة تمهيداً لطرح العطاء على شركات المقاولة العالمية المؤهلة لتنفيذه .

كما أبدى “القطراني” استعداده التام لتذليل كافة الصعاب بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الحضاري الإستراتيجي ليكون حقيقة واقعة على الأرض لدعم التنمية، متمنياً التوفيق للفريق لإستكمال باقي مراحل المشروع.

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