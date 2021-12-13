اقتصاد

خاص.. وصول 50 مليون إلى قسم اصدار غريان قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لقسم إصدار غريان قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

لتغطية احتياجات المصارف وفروعها بمنطقة الجبل الغربي وذلك إطار توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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