خاص: مسؤول إيطالي بشركة “إيني” يصرح لصدى أهمية الطلب على الغاز الطبيعي

صرح مسؤول بشركة إيني الإيطالية اليوم الإثنين “ماسلمون نوفرميتي” لصحيفة صدى الاقتصادية قوله: إن الطلب على الغاز الطبيعي في ليبيا أعتقد بأنه متزايد، حيث أن هناك أيضا أهمية للطلب على الغاز من قبل الدول الأوروبية.

وأضاف نوفرميتي لصدى الاقتصادية إن هناك خطة يعمل عليها المجتمع الأوروبي وسياسات جديدة تقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ويعتبر هذا النوع من سياسات الاتحاد الأوربي مهم للغاية وعلينا العمل عليه في جميع أنحاء العالم لكي نتمكن من استخدام الطاقة المتجددة وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي .

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