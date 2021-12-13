“الكبير”: توحيد المركزي يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الفرعين المتوازيين للمصرف سيبدآن رسمياً هذا الشهر بعملية إعادة التوحيد، وإن ذلك سيعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف الكبير، أثناء رحلة قام بها مؤخراً إلى لندن، أنه على الرغم من عدم اليقين من ذلك إلا أنه يأمل بأنّ إعادة التوحيد، أو على الأقل “المرحلة الأولى” منها ستحدث بحلول يوليو 2022.

يشار إلى أن “الكبير” سبق أن اجتمع مع نائبه “الحبري” في العاصمة التونسية الأسبوع الماضي؛ للاتفاق على خطة مُفصّلة لإعادة التوحيد، وقد أوضح “الكبير” أن “الخطوة المقبلة تتعلق بالشروط المرجعية، التي تعكف على صوغها شركة ديلويت للاستشارات، وسيجري إرسالها في غضون 10 أيام للتوقيع، وهو ما يُطلق رسمياً على عملية إعادة التوحيد”.

ووصف الكبير الخطوة بقوله إنها “خطوة إيجابية جداً ستُساعد البلاد في السير قُدماً، إنها ليست عملية سهلة، إنها مُعقدة جداً، بالطبع الأمر يعتمد على الوضع السياسي”.

يُذكر أن آمال “إعادة التوحيد” قد تنامت منذ أن عقد مصرف ليبيا المركزي اجتماعاً بكامل أعضاء مجلس إدارته في ديسمبر 2020 للمرة الأولى في سنوات، للاتفاق على سعر صرف مُوحّد جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أجانب قد عرضوا في المدة الأخيرة، المساعدة في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، تقدّموا بعروضهم من أميركيا وبريطانيا ومن ألمانيا التي لها خبرة على وجه الخصوص بعد إعادة توحيد الألمانيتين في 1990.

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