تخفيض جديد لأسعار الفائدة يُطيح بالليرة التركية أمام الدولار

هبطت الليرة التركية بشكل ملموس في بداية تداولات اليوم بنسبة 2%، لتُسجل عند الساعة 11 صباحا بتوقيت ليبيا 14.1 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تعود وتتماسك قليلا لتبلغ قيمتها أمام الدولار 13.7 ليرة.

وجاء تراجع الليرة وسط ترجيحات أن يُخفّض المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة مرة جديدة، بمقدار 1% خلال اجتماع مرتقب يوم الخميس القادم.

وخسرت الليرة التركية نحو 70% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، و29% بالمقارنة مع الشهر الماضي، بسبب الخفض المتكرر في أسعار الفائدة بضغط من الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

وكان المركزي التركي قد خفّض أسعار الفائدة من 16% إلى 15% خلال نوفمبر الماضي، في محاولة لما أسماه أردوغان التقليل من نسب التضخم العام التي بلغت 21.3%.

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