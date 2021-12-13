“المركزي” يُرسل 40 مليون دينار لفروع “الجمهورية” في سبها

أفاد مراسل قنوات 218 في مدينة سبها بوصول 40 مليون دينار، كان قد أرسلها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إلى فروع مصرف الجمهورية؛ لتعزيز أرصدته لأجل تغطية طلب المواطنين على النقد.

ووصلت السيولة النقدية التي خصصها “المركزي” إلى المنطقة الجنوبية مطلع الأسبوع، عبر الطائرة، والمستهدف 7 فروع تابعة لمصرف الجمهورية والتي ستفتح أبوابها وإتاحة السحب للعملاء ابتداء من يوم الثلاثاء، تنفيذاً لخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المصارف تعمل على توزيع النقد بسقوف سحب تتراوح بين 500 و3000 دينار لأصحاب الحسابات الجارية، ممن لديهم مرتبات، بالإضافة إلى تخصيص بعض الفروع لسقوف سحب تصل إلى 5000 دينار في بعض الاستثناءات الخاصة لعملائها منها الظروف الصحية.

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