خاص: رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للنفط والغاز يصرح لصدى حيال أهمية فعاليات ورشة العمل “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي”

صرح رئيس مجلس الإدارة بشركة الواحة للنفط والغاز ” نوري النفاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال فعاليات ورشة العمل “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي” قائلاً: أقيمت هذه الورشة ليتم توحيد منتجي الغاز من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، وكذلك المستهلكين من الشركة العامة للكهرباء والصناعة للحديد والصلب، حيث تعتبر من هذه القطاعات مهمة جداَ لليبيا.

وأضاف بالقول: نحاول أن ندرك للحكومة الليبية بأننا في مرحلة خطيرة، حيث أن قطاع النفط مدمر من سنة 2011 ، كما لدينا حقول مقفلة لمدة طويلة، وكذلك مشاكل وتأكل لمنظومة النقل والإنتاج، بالإضافة إلى أننا يومياً لدينا توقفات بسبب التسربات ، كما أن قطاع النفط يحتاج إلى ميزانية انقاض للأعمال التي يجب أن تدار للسنوات السابقة بسبب الديون، ونريد ميزانيات انقاض لقطاع النفط .

وتابع بالقول: إذا تعافى قطاع النفط والذي ينتج حوالي 99٪ من دخل ليبيا، حيث يصبح هناك انتعاش ويتم توفير الغاز وغيره، برغم من أن أسعار الكهرباء ضعيفة جداً، ولكي نستطيع زيادة رواتب باقي القطاعات الأخرى بالدولة، وميزة هذه الورشة هي توحيد المنتجين مع المستهلكين.

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