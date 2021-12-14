خاص.. مصرف الجمهورية يخاطب وحدة المعلومات الليبية ويؤكد إختطاف مدير إدارة الامتثال

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة نائب مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية “محمد الشتيوي” إلى مدير وحدة المعلومات الليبية وتفيد المراسلة بأن مدير إدارة الامتثال بالمصرف “عياد حمودة” قد تعرض لعملية خطف يوم الخميس التاسع من ديسمبر الماضي .

وذلك بعد خروجه من مبنى الإدارة بشارع ميزران بطرابلس بعد الدوام الرسمي ولم يعد إلى بيته حتى تاريخ تحرير المراسلة الموافق 12 ديسمبر وأنه قد تم فتح محضر بالواقعة بمقر سكنه بمنطقة إنجيلة.

كما طالب “الشتيوي” خلال المراسلة الاطلاع والتواصل مع الجهات المختصة وفق ما يرونه مناسباً بالخصوص .

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