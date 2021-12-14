صنع الله يحذر من تجاهل انحدار إنتاج الغاز وتداعياته

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من التجاهل المستمر للتحديات الخطيرة التي يواجهها قطاع النفط فيما يتعلق بإنتاج الغاز تحديدا.

وأكد صنع الله في ورشة عمل حول “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.. الاحتياجات الحالية والمستقبلية”، ضرورة دق ناقوس الخطر في ظل وجود انحدار طبيعي في إنتاج الغاز الطبيعي، موضحا أن ذلك نتيجة عدم حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة لتطوير الاكتشافات البحرية والبرية الغنية بالغاز.

ودعا صنع الله الشركات المستهلكة للطاقة، إلى البحث عن بدائل من خلال الطاقات المتجددة، لعدم قدرة المؤسسة على توفير الكميات المطلوبة من الطاقة المستهلكة بسبب نقص التمويل، وما وصفها بالإجراءات البيروقراطية العقيمة التي تعيق عمل المؤسسة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الشروع في إنتاج وتصدير النفط منذ بداية الستينيات، إلا أن نسبة الاستنفاد من المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم تتجاوز 30% من المخزون الكلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن ليبيا تملك مخزونا ضخما من الغاز يمكنها أن تكون من أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة إذا نفذت وطورت عدة اكتشافات برية وبحرية

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