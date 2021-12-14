مصر تشرع في تصدير الغاز إلى لبنان خلال الربع الأول من 2022

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن بلاده ستبدأ في تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان خلال الربع الأول من عام 2022.

وأضاف “الملا” في تصريح إلى وكالة “الشرق بلومبيرغ” أن بلاده اختارت فترة بدء التصدير بين يناير و مارس المقبل؛ من أجل ضمان مراجعة كافة المتطلبات الفنية، والتأكد من سلامتها، بهدف استدامة عمليات التصدير حتى أشهر فصل الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك.

وأوضح “الملا” أن أعمال المتابعة والمراجعة لعمليات التصدير، ستتم بالمشاركة مع الجانب اللبناني، مضيفاً أن أسعار الغاز العالمية ستُساعد على التصدير لضمان عائدات أفضل.

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