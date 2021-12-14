صعود للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الثلاثاء 14 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6032 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1934 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0823 دينار، والليرة التركية 0.3254 دينار، والدولار الكندي 3.5932 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2271 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2533 دينار، والدينار التونسي 1.5867 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4976 دينار ليبي.

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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 2021/12/14

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021: