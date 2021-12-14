الارصاد: طقس بارد وأمطار متفرقة والحرارة تقترب من “الصفر” بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 14/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون باردة نسبيا على اغلب المناطق حيت درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 15 – 18 ) مْ، بينما لاتتجاوز (12 ) مْ على المرتفعات الجبلية (وتسجل انخفاض ملحوظ خلال الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح مابين ( 2 – 5 ) مْ.

وبحسب التقرير تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لاخر على بعض مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقى ومن المتوقع أن تكون جيدة على المنطقة من (المرج الى درنة ) ، مع احتمال تكون ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.