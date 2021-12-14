الوطنية للنفط تسلم

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الشركة المملوكة للدولة قامت بتحويل 16.883 مليار دولار من إيرادات النفط إلى الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية.

وأبلغ صنع الله الصحافيين: “حققنا دخلا ممتازا جدا بسبب تحسن أسعار النفط … وبإمكاننا خلال الجزء المتبقي من العام تحقيق أموال أخرى”.

وفي مطلع الشهر الجاري، أفاد بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أن صافي إيرادات أكتوبر سجل 1.9 مليار دولار، ارتفاعا من 1.6 مليار دولار في سبتمبر .

وأضافت المؤسسة أن إيرادات بيع النفط الخام وصلت إلى 1.8 مليار دولار في حين بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 34.3 مليون دولار.

وسجّلت إيرادات النفط والغاز في ليبيا زيادة تقدر بنحو أكثر من 11 مليون دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام، وذلك وفا لما جاء في تقرير للمؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات شهر أكتوبر 2021.

إيرادات النفط

وقالت مؤسسة النفط في ليبيا، إن صافي إيرادات ليبيا من مبيعات النفط والغاز في شهر أكتوبر للعام الجاري إضافة إلى المكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ 1,907,660,046.91دولار أمريكي. وكان صافي الإيرادات قد بلغت في شهر سبتمبر 1,796,223,741.07 دولار أمريكي.

وبحسب البيانات، التي قدمتها المؤسسة، فإن إيرادات النفط الخام قد بلغت أكثر من مليار و835 مليون دولار أمريكي. في حين وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى أكثر من 34 مليون و318 ألف دولار أمريكي.

كما بلغ صافي إيرادات المنتجات النفطية التي حققتها المؤسسة الوطنية للنفط، مستوى أكثر من 18 مليون و186 ألف دولار أمريكي. كما وصلت عائدات البتروكيماويات لأكثر من مليون و978 ألف دولار أمريكي.

انفوجرافيك إيرادات النفط بليبيا

إيرادات إيجابية

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله على هذا الصعود في الإيرادات. وقال صنع الله، “إن صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي يعد مؤشرا إيجابيا”.

وأضاف، “أن معدلات الأسعار الحالية تمكننا من تحقيق أفضل الإيرادات المتاحة وإنني متفائل بمستقبل الاقتصاد الليبي للقادم من الشهور”.

ولفت صنع الله إلى أن استمرار صعود الإيرادات مرتبط ارتباط شرطي باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب.