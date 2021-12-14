اقتصاد

مساعٍ ليبية لإعادة شركة “ميدكو” للاستكشاف في الحمادة

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الملاك لشركة “ميدكو” فضل الله احتيته؛ استئناف أنشطة الشركة وعودتها لاستكمال الأعمال الاستكشافية في الحمادة.

وأكد “صنع الله”، خلال اللقاء، على أن منطقة الحمادة آمنة وتتوفر بها بيئة العمل المناسبة لتنفيذ ما تبقى من الالتزامات الاستكشافية المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المُبرمة مع الشركة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لزيادة معدلات بيع الخام، من خلال تنفيذ برامج الاستكشاف المُتعاقد عليها في وقت سابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك