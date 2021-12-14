مساعٍ ليبية لإعادة شركة “ميدكو” للاستكشاف في الحمادة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الملاك لشركة “ميدكو” فضل الله احتيته؛ استئناف أنشطة الشركة وعودتها لاستكمال الأعمال الاستكشافية في الحمادة.

وأكد “صنع الله”، خلال اللقاء، على أن منطقة الحمادة آمنة وتتوفر بها بيئة العمل المناسبة لتنفيذ ما تبقى من الالتزامات الاستكشافية المنصوص عليها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المُبرمة مع الشركة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لزيادة معدلات بيع الخام، من خلال تنفيذ برامج الاستكشاف المُتعاقد عليها في وقت سابق.

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