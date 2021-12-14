اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد تناقش كيفية الشروع في استثمار وتطوير أرض المعرض في منطقة العامرية

عقدت اللجنة التأسيسية لمعرض طرابلس الجديد المشكلة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة رقم (705) لسنة 2021م برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض أبوبكر قنونه، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاقتصاد .

تم خلاله مناقشة كيفية الشروع في استثمار وتطوير أرض المعرض في منطقة العامرية تحت مسمى معرض طرابلس الجديد (المعمورة) وإعداد الخطط والمشروعات والبرامج اللازمة لذلك .

وكانت من مخرجات الاجتماع البدء في إعداد التصورات بخصوص استكمال هذا المشروع، وتم أيضا الاتفاق على تحديد موعد اجتماع دوري لتسهيل إنشاء هذا المشروع لما له من دور كبير في الشأن الاقتصادي والصناعي والتجاري، وكذلك توفير فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة .

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