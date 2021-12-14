صنع الله: ننفي ما صرح به “الكبير” عن استلامنا للميزانية، وبيع حصة الواحة لـ”توتال” تُسأل عنه الحكومة

نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ما صرح به محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” بشأن تسلم المؤسسة ميزانياتها المطلوبة.

صنع الله، في تصريح له على هامش “ورشة عمل حول الطلب المحلي على الغاز الطبيعي”، حذر من انحدار إنتاج الغاز الطبيعي؛ بسبب عدم حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة لتطوير الاكتشافات البحرية والبرية الغنية بالغاز.

وقال صنع الله، إن المؤسسة تعاني التزامات داخلية، مؤكدا أن حوالي 9000 عامل لم يستلموا مرتباتهم، وأن الديون الخارجية مع شركة أجنبية واحدة بلغت 190 مليون دولار، مشيرا إلى أنه ليس للمؤسسة علاقة ببيع حصة شركة الواحة لشركة توتال الفرنسية، بل تُسألُ عنه حكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل أضاف صنع الله أن نسبة الاستنفاد من المخزون النفطي في كافة الحقول المكتشفة لم تتجاوز 30% من المخزون الكلي، على الرغم من أن إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بدأ منذ بداية الستينيات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن ليبيا تملك مخزونا ضخما من الغاز يمكنها أن تكون من أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة إذا نفذت وطورت عدة اكتشافات برية وبحرية.