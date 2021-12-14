العبدلي: معدل نمو استهلال الكهرباء في ليبيا وصل معدلات خطيرة جداً

أكد رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، الثلاثاء، أن معدل نمو استهلاك الطاقة الكهربائية وصل إلى معدلات “خطيرة جدًا بنسبة 12%، موضحاً أن النمو السنوي ضخم في دولة مثل ليبيا عانت من عدة مشاكل سياسية.

وأضاف العبدلي، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الوطنية للنفط، حول “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.. الاحتياجات الحالية والمستقبلية”، أن هذا النمو السنوي يعد ضخما في دولة مثل ليبيا، التي عانت من عدة مشاكل سياسية.

وفي سياق متصل قال العبدلي، إن شركة الكهرباء تعمل بالشراكة مع مؤسسة النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع الشركات العاملة مع المؤسسة، ومن أهمها اتفاقية عقدتها شركة الكهرباء مع شركة “توتال” الفرنسية لإنتاج 500 ميغاوات من الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، قال في تصريحات في يونيو الماضي، بأن نحو 2000 ميغاوات إضافية ستدخل على الشبكة الكهربائية نهاية العام الجاري 2021، ومطلع العام المقبل 2022، إضافة إلى 5200 ميغاوات حاليا يجري إنتاجها بعد إدخال وحدات توليد جديدة للخدمة في عدد المحطات.