رئيس ديوان المحاسبة الليبي “بالإنابة” يحضر ورشة عمل حول تقييم أداء الديوان

قام رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي ، بحضور ورشة العمل الأولى (تحليل واقع الاستقلالية والبيئة التنظيمية لديوان المحاسبة) التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، بفندق شيراتون في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، حضرها أيضاً فريق المؤسسة المعنية بالتقييم، وعدد من أعضاء الديوان من الإدارات المختصة بموضوع الورشة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل المستهدفة من قبل مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية لتعزيز القدرات الفنية لديوان المحاسبة، بهدف فهم بيئة عمل ديوان المحاسبة، كخطوة أساسية لبداية برامج التطوير المستهدف تنفيذها.

كما تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس المقبل؛ حيث خصصت الحلقة الأولى منها للإطار القانوني والحوكمة الداخلية، وستخصص حلقة يوم غد الأربعاء في التواصل مع أصحاب المصلحة بالديوان، فيما ستكون حلقة يوم الخميس في موضوع الدعم والإسناد.

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