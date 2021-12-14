خلال اجتماعه مع وزير الصحة.. “القطراني” يطلع على سير عمل الوزارة

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الصحة علي الزناتي .

حيث اطلع القطراني على سير عمل الوزارة خصوصاً فيما يتعلق باستعداداتها لمجابهة المتحور الجديد لوباء كورونا والوضع الوبائي بصفة عامة بالإضافة إلى دورها في تقديم الرعاية الصحية الأولية والتخصصية عبر مختلف المراكز الطبية .

ومن جهته حث “القطراني” على بذل المزيد من الجهد للرفع من كفاءة القطاع الطبي ووضع تقديم الرعاية اللازمة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة ضمن أولويات الوزارة وتقديم ما يلزم وتوفير الأدوية التي يعجز المواطن عن توفيرها بسبب غلاء أسعارها أو عدم توفرها .

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