الرقابة الإدارية بطرابلس تناقش عدداً من الموضوعات ذات الشأن الرقابي

عقد كل من رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اجتماعاً بفندق باب البحر بالعاصمة اليوم الثلاثاء مع مدراء فروع الهيئة ومدراء الإدارات العامة والمكاتب والإدارات الفرعية بالهيئة .

وقد خصص الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العمل الرقابي ، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول مستقبلا لتفادي وقوعها ، ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها تأخير إحالة التقرير الربع سنوي من بعض الفروع والمكاتب، ومناقشة المشاكل الفنية واللوجستية فيما يتعلق باستكمال ربط الشبكة الإلكترونية للهيئة ، بالإضافة إلى إحالة التقرير السنوي للعام 2020م لهيئة الرقابة الإدارية لكافة الإدارات وفروع ومكاتب الهيئة .

تم كذلك مناقشة الخطة 2022 م ومدى توافقها وملائمتها مع الخطة الاستراتيجية ،إلى جانب مقترح البرامج التدريبية فيما يتعلق بتطوير الكوادر الرقابية بشكل عام ، والموظفين الجدد بشكل خاص ، وستكون البداية بموظفي فروع الزاوية وسبها ومصراتة ولمدة تصل إلى(6) أشهر تقريبا يتحصل فيها المتدرب على دبلوم مهني رقابي .

كما تم خلال الاجتماع أيضاً التطرق إلى موضوع تجهيز بعض المكاتب الخاصة بالمنافذ والمطارات على وجه السرعة حتى يتم العمل في بيئة مناسبة تمكن السادة الأعضاء والموظفين من إنجاز أعمالهم في ظروف عملية أفضل.

وفي الختام تم الاتفاق على إحالة بنود الاجتماع القادم عن طريق مكاتبات تحال لاحقا، وأكد الوكيل بأنه يجب إنهاء كافة المشاكل والوقوف على الملاحظات المذكورة في الاجتماع ومتابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها والابتعاد على المركزية الإدارية لسرعة إنهاء العمل في أسرع وقت.

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