الحكومة تسعى لضبط جودة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة

ترأس أمين عام ديوان مجلس الوزراء الطاهر شلاك اجتماعاً لبحث تنظيم وضبط جودة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، بما يوافق المواصفات والمعايير القياسية المتفق عليها دولياً.

وضم الاجتماع عدداً من ذوي الاختصاص من وزارات الصناعة والمعادن والاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك وعدداً من المراكز المختصة؛ بهدف بحث الإجراءات اللازمة لضمان الحد من ظاهرة تداول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المتدنية الجودة، واعتماد نظام وطني للرقابة والتفتيش.

وتوصل المجتمعون، في ختام اللقاء، إلى جملة من التوصيات؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية