اقتصاد

الحكومة تسعى لضبط جودة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ترأس أمين عام ديوان مجلس الوزراء الطاهر شلاك اجتماعاً لبحث تنظيم وضبط جودة المنتجات والسلع المحلية والمستوردة، بما يوافق المواصفات والمعايير القياسية المتفق عليها دولياً.

وضم الاجتماع عدداً من ذوي الاختصاص من وزارات الصناعة والمعادن والاقتصاد والتجارة ومصلحة الجمارك وعدداً من المراكز المختصة؛ بهدف بحث الإجراءات اللازمة لضمان الحد من ظاهرة تداول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المتدنية الجودة، واعتماد نظام وطني للرقابة والتفتيش.

وتوصل المجتمعون، في ختام اللقاء، إلى جملة من التوصيات؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك