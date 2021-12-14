وليامز تؤكد على ضرورة استقلالية قطاع النفط

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإبعادها عن أي تجاذبات تتسبب في عرقلة عملها.

وشدّدت وليامز خلال لقائها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة دعم المؤسسة والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

وأشادت وليامز بعمل المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط.

واطلع صنع الله، وليامز على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، وتراكم الديون و شحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير أعمال القطاع.













يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار