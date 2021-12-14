“ويليامز” تؤكد على ضرورة الحفاظ على نزاهة مؤسسة النفط وإبعادها عن التجاذبات السياسية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” خلال لقائها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة وإبعادها عن أي تجاذبات قد تسبب في عرقلة عملها الوطني والفني؛ لتأمين قوت الشعب الليبي.

وقالت “ويليامز” من طرابلس الثلاثاء، إن النفط المصدر الشبه وحيد للدخل، والذي يمثل 97% من إيرادات الدولة الليبية، لافتة إلى وجوب دعم هذه المؤسسة والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

وأطلع صنع الله “ويليامز” على الأوضاع والتحديات التي يواجها قطاع النفط أبرزها تراكم الديون وشح الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط؛ لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركات وكذلك للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة.